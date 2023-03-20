росія висунула новий ультиматум — обіцяють зірвати зернову угоду та назвали строки

У москві вирішили скоротити період чергової пролонгації "зернової угоди"

Вкотре росія пред’являє свої вимоги та умови її подальшої участі у зерновій угоді. На цей раз рф погрожує вийти з "зернової угоди", якщо не буде виконана російська частина, тобто зняття санкцій з агроекспорту рф.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА-Новости", посилаючись на інформацію Міністерства закордонних справ росії.

Згідно із заявами російського МЗС, у москві було ухвалено рішення скоротити період чергової пролонгації "зернової угоди" до 60 днів, тобто до 18 травня. Ця інформація, як стверджують у рф, була офіційно доведена до турецької та української сторін, а також ООН і заперечень щодо цього не було. Таким чином, домовленість діятиме ще протягом двох місяців.

При цьому в МЗС не забули погрожувати своїм виходом із зернової угоди за умови невиконання вимог росії.

"Без просування виконання російської частини угоди участь росії в ній буде припинена", — йдеться у повідомленні.

Водночас російський диктатор володимир путін, виступаючи на парламентській конференції "росія — Африка" сьогодні, 20 березня, заявив, що у випадку, якщо зернова угода не буде продовжена, рф готова поставити Африці запланований обсяг зерна безкоштовно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що віцепрем'єр України Олександр Кубраков повідомив, що Україна не погоджується, щоб угода була продовжена на 60 днів і наполягає, щоб угода була пролонгована на 120 днів.