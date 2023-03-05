Доля зернової угоди: у росії назвали умову для продовження участі

Зернова угода може бути продовженою

Сторони угоди про безперешкодне вивезення зерна з українських портів намагаються досягти рішення щодо подальшої його долі.

Представник МЗС росії марія захарова зробила заяву про зернову угоду, зазначивши, що її країна готова продовжити участь, але з умовами. За її словами, йдеться про виконання всіх положень договору, а не лише частини із них.

"Якщо це чергове мухлювання, якщо це чергова спроба витягнути те, що потрібно їм, а все інше забути, і ми бачили ці приклади навіть щодо продовольчої угоди, то вибачте", — сказала вона.

Своєю чергою, як повідомляє Reuters, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що активно продовжує роботу з продовження угоди і вже говорив із цього приводу з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

За його словами, договір дозволив знизити ціни на продовольство у світі, що допомогло найбіднішим країнам забезпечити себе їжею, а тому цей прогрес втратити не можна.

"Ми повинні діяти зараз, без подальшого зволікання… Шкода, що ми далекі від того, щоб покінчити з голодом у 21 столітті", — додав він.

Як повідомлялося раніше, операцію було укладено влітку 2022 року для безперешкодного вивезення мільйонів тонн зерна, заблокованого в українських чорноморських портах. У листопаді її продовжили на чотири місяці, тобто до березня 2023 року.