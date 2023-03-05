Судьба зерновой сделки: в россии назвали условие для продолжения участия

Зерновая сделка имеет все шансы быть продленной

Стороны соглашения о беспрепятственном вывозе зерна из украинских портов пытаются достичь решения о дальнейшей его судьбе.

Представитель МИД россии мария захарова сделала заявление о зерновой сделке, отметив, что ее страна готова продлить участие, но с условиями. По ее словам, речь идет о выполнении всех положений договора, а не только части из них.

"Если это очередной мухлеж, если это очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините", — сказала она.

В свою очередь, как сообщает Reuters, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что активно продолжает работу по продлению сделки и уже говорил по этому поводу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

По его словам, договор позволил снизить цены на продовольствие в мире, что помогло самым бедным странам обеспечить себя едой, а потому этот прогресс потерять нельзя.

"Мы должны действовать сейчас, без дальнейшего промедления… Жаль, что мы далеки от того, чтобы покончить с голодом в 21 веке", — добавил он.

Как сообщалось ранее, сделка была заключена летом 2022 года для беспрепятственного вывоза миллионов тонн зерна, заблокированного в украинских черноморских портах. В ноябре ее продлили на четыре месяца, то есть до марта 2023 года.