Україна не погодилась продовжувати "зернову угоду" на російських умовах: у чому проблема

Україна не згодна з російськими умовами

Україна не погоджується з умовою росії про продовження "зернової угоди" на 60 днів і наполягає на тому, щоб її продовжили на 120 днів.

Як повідомив у своєму Твіттер віцепрем’єр України Олександр Кубраков, цей термін закладено у початковій угоді, а тому позиція росії суперечить його положенням.

"Угода з чорноморської зернової ініціативи передбачає продовження принаймні на 120 днів, тому позиція росії продовжити угоду лише на 60 днів суперечить документу, який був підписаний Туреччиною та ООН. Очікуємо на офіційну позицію ООН і Туреччини, як гарантів ініціативи", — написав Кубраков.

Як повідомлялося раніше, операцію було укладено влітку 2022 року для безперешкодного вивезення мільйонів тонн зерна, заблокованого в українських чорноморських портах. У листопаді її продовжили на чотири місяці, тобто до березня 2023 року.

8 березня до Києва прибув генсек ООН Антоніу Гутерреш, який після переговорів із президентом Володимиром Зеленським погодився, що угода має бути продовжена.

У росії ж повідомляли, що готові продовжити її дію, але тільки якщо будуть дотримуватися всі положення.