Незважаючи на позицію кремля: Зеленський та генсек ООН висловилися щодо зернової угоди

У росії натякнули, що можуть не погодитися на продовження зернової угоди, але Україна і ООН дійшли єдиної думки

Генсек ООН Антоніу Гутерреш 8 березня прибув до Києва. На зустрічі з Володимиром Зеленським вони обговорили зернову угоду та зійшлися на думці, що її необхідно продовжити, незважаючи на зворотні заяви у росії.

Про це вони домовилися під час зустрічі у Києві, передає "Укрінформ". Генсек ООН та президент України вирішили, що продовження Черноморської зернової ініціативи після 18 березня вкрай необхідне для всього світу.

Володимир Зеленський наголосив, що важливо продовжувати працювати над гуманітарною ініціативою "Зерно з України". У її рамках вже залучено майже 200 млн доларів США і відправлено понад 140 тис. тонн українського зерна до Європи, Кенії, Ефіопії, Сомалі та інших країн, які страждають від голоду.

"Я хочу наголосити на винятковій важливості продовження "Чорноморської зернової ініціативи" 18 березня та роботи над створенням умов для максимального використання інфраструктури для експорту через Чорне море", — сказав Гутерріш під час брифінгу в Києві.

Глава української держави додав, що радий втретє з початку війни бачити до Києва генсека ООН. Ця зустріч потрібна для врегулювання питань миру.

"Дуже важливо, що саме у Києві ми говоримо про те, як повернути мир та міжнародну безпеку, повну силу Статуту ООН – тим нормам, які все одно важливі для всіх народів на землі", — наголосив Зеленський.

На початку березня в москві заявляли, що можуть не підписати продовження зернової угоди через те, що російська сільгосппродукція не може нормально транспортуватися через санкції на морські перевезення. Влада росії намагається використовувати зернову угоду як важіль тиску на Захід у питанні зняття санкцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що білоруси готові "без попередніх умов" погодитись на транзит українського зерна до портів країн Балтії. Однак в обмін на це Білорусі мають дозволити також відправляти і свої товари.