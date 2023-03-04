Чи допомагає Вірменія обходити санкції проти рф: Пашиняну і Шольцу поставили незручне питання

Журналісти зазначили, що обсяг експорту з Вірменії до росії зростає.

У Вірменії заперечують, що допомагають росії обходити санкції, запроваджені Європейським союзом у відповідь на вторгнення в Україну.

Як повідомляє Urdupoint, такі заяви прозвучали під час брифінгу для журналістів після зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца з прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Зокрема журналісти вказали на те, що після введення санкцій торговельний оборот між ЄС та росією знизився, проте збільшився експорт із Європи до Вірменії та з Вірменії до росії.

У відповідь Шольц зазначив, що він з Пашиняном обговорювали це питання.

"Для нас важливо не лише дивитися на економічні дані та описувати взаємозв’язки, але також бачити, чи можемо ми бути впевненими в тому, що наші економічні санкції не обходяться. Це те, чого ми вимагаємо. Ми сподіваємося, що наші правила поважаються", — сказав він.

Пашинян додав, що його країна намагається налагодити відносини з ЄС, а тому не зацікавлена в діях, які цьому можуть зашкодити.

"Це не більше ніж чутки, насправді все навпаки", — сказав він.

Водночас прем’єр Вірменії додав, що уряд стежитиме за тим, щоб представники приватного бізнесу не робили дій, які можуть зашкодити відносинам із партнерами.

Як відомо, за 2022 рік експорт з Німеччини до Вірменії зріс зі 178 млн євро у 2021 році до 505 млн євро у 2022 році. Експорт з ЄС зріс з 753 млн євро у 2021 році до 1,3 млрд євро у 2022 році.

Експорт з Вірменії до росії у 2022 році зріс майже втричі — з $841 млн до $2 млрд 411 млн. Зокрема, завдяки реекспорту, проте представники уряду запевняють, що санкційні товари у рф не перепродаються.

Нагадаємо, відносини росії та Вірменії погіршилися після чергового загострення ситуації в Карабаху. Тоді Єреван запросив допомогу у ОДКБ, проте не отримав її.

Після цього країною прокотилася хвиля протестів, а Пашинян зробив низку неприємних для росії та ОДКБ заяв.