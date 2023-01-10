Вірменія дала "ляпас" путіну та його ОДКБ

Відомство поки що не прокоментувало заяву Пашиняна

Вірменія, котра побоюється за свою безпеку на тлі ескалації напруги на кордоні з Азербайджаном, вважає недоцільним проведення навчань Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) на своїй території. Про це повідомило "Інтерфакс", посилаючись на заяву прем'єр-міністра Вірменії Ніколу Пашиняна.

"Міністр оборони Вірменії вже письмово повідомив своїх колег з ОДКБ, що в даній ситуації ми не вважаємо за доцільне проведення навчань ОДКБ у Вірменії. Дані навчання, принаймні цього року, у Вірменії не проведені", — сказав він, не аргументувавши у чому саме полягає ця ситуація.

В організації відповідь вірменської сторони поки не прокоментували.

Варто нагадати, що раніше міністерство оборони росії виступило із заявою про те, що планує провести спільні навчання миротворчих контингентів ОДКБ "Непорушне братство — 2023" на території Вірменії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на кордоні Вірменії та Азербайджану розгорнулися бойові дії, після чого Єреван звинуватив Баку у застосуванні важкої артилерії та масштабних провокаціях. Тоді прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян особисто звернувся до ОДКБ по військову допомогу, однак організація це прохання проігнорувала.