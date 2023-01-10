Армения дала "пощечину" путину и его ОДКБ

Ведомство пока не прокомментировало заявление Пашиняна

Армения, опасающаяся за свою безопасность на фоне эскалации напряжения на границе с Азербайджаном, считает нецелесообразным проведение учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории. Об этом сообщило "Интерфакс", ссылаясь на заявление премьер-министра Армении Николая Пашиняна.

"Министр обороны Армении уже письменно сообщил своим коллегам из ОДКБ, что в данной ситуации мы не считаем целесообразным проведение учений ОДКБ в Армении. Данные учения, по крайней мере в этом году, в Армении не проведены", — сказал он, не аргументировав в чем именно заключается эта ситуация.

В организации ответ Еревана пока не прокомментировали.

Следует напомнить, что ранее министерство обороны россии выступило с заявлением о том, что планирует провести совместные учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство — 2023" на территории Армении.

Также "Телеграф" сообщал, как на границе Армении и Азербайджана развернулись боевые действия, после чего Ереван обвинил Баку в применении тяжелой артиллерии и масштабных провокациях. Тогда премьер-министр Армении Никола Пашинян лично обратился в ОДКБ за военной помощью, однако организация эту просьбу проигнорировала.