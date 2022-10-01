ОДКБ начинает сыпаться? В Армении сделали громкое заявление

Армения сомневается в способности ОДКБ защитить своих членов

В Ереване начали беспокоиться вопросом о том, что Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) не сможет обеспечить защиту Армении на фоне эскалации напряжения на границе с Азербайджаном.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения отвечая на вопрос о том, может ли Армения выйти из состава ОДКБ.

В частности он отметил, что в ОДКБ видят, что развитие общественных настроений в Армении вызывает опасения о том, что страна может выйти из организации.

"Я же сформулировал обратное, моя реакция была такой, что есть опасение, что ОДКБ выйдет из Армении. Это не просто игра слов, это очень серьезное содержание", — сказал Пашинян.

В частности он указал, что во время предыдущих обсуждений в ОДКБ заверили, что границы Армении являются "красной линией", однако позже там сообщили, что они не демаркированы.

"Если нет границы, то нет и зоны ответственности, если нет зоны ответственности, то нет и организации", — отметил он и подчеркнул, что под тем же предлогом Азербайджан может безнаказанно вторгнуться на территорию россии или наоборот, так как их границы тоже не демаркированы.

Как сообщалось ранее, 13 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия. В Ереване обвинили Баку в применении тяжелой артиллерии непосредственно против территории Армении, а в Азербайджане отметили, что этому предшествовала масштабная провокация.

14 сентября Пашинян официально обратился к ОДКБ за помощью, однако какой-либо помощи от организации Армения не получила.