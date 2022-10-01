ОДКБ починає сипатись? У Вірменії зробили гучну заяву

Вірменія сумнівається у здатності ОДКБ захистити своїх членів

У Єревані почали турбуватися питанням про те, що Організація договору колективної безпеки (ОДКБ) не зможе забезпечити захист Вірменії на тлі ескалації напруги на кордоні з Азербайджаном.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян в ефірі Громадського телебачення, відповідаючи на запитання про те, чи може Вірменія вийти зі складу ОДКБ.

Зокрема, він зазначив, що в ОДКБ бачать, що розвиток суспільних настроїв у Вірменії викликає побоювання про те, що країна може вийти з організації.

"Я ж сформулював протилежне, моя реакція була такою, що є побоювання, що ОДКБ вийде з Вірменії. Це не просто гра слів, це дуже серйозний зміст", — сказав Пашинян.

Зокрема, він зазначив, що під час попередніх обговорень в ОДКБ запевнили, що кордони Вірменії є "червоною лінією", проте пізніше там повідомили, що вони не демарковані.

"Якщо немає кордону, то немає і зони відповідальності, якщо немає зони відповідальності, то немає й організації", — зазначив він і підкреслив, що під тим самим приводом Азербайджан може безкарно вторгнутися на територію росії або навпаки, оскільки їхні кордони також не демарковані.

Як повідомлялося раніше, 13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнули бойові дії. У Єревані звинуватили Баку у застосуванні важкої артилерії безпосередньо проти території Вірменії, а в Азербайджані зазначили, що передувала масштабна провокація.

14 вересня Пашинян офіційно звернувся до ОДКБ по допомогу, проте жодної допомоги від організації Вірменія не отримала.