Вже не "брати": Вірменія знову демонстративно пнула кремль

Країна вважає недоцільним проведення тренувань на своїх територіях

Вірменія, котра раніше заявила, що вважає недоцільним проведення у себе навчань Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), категорично відмовилася від тренувань "Непорушного братства" на своїх територіях. Тепер ОДКБ навчатимуться у Киргизстані.

Як пишуть "ріа новини", про це у вівторок, 14 лютого, під час пресбрифінгу у москві заявив начальник об'єднаного штабу ОДКБ Анатолій Сидоров. За його словами, під час спільних навчань із миротворчими силами ОДКБ "Непорушне братство" відпрацьовуватимуть завдання постконфліктів, врегульовуватимуть кризові зони, проводитимуть миротворчу операцію із застосуванням сил та засобів системи колективної безпеки ОДКБ.

"На завершальному етапі на території Киргизької Республіки планується проведення спільних навчань із миротворчими силами ОДКБ "Непорушне братство", — сказав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виступив із офіційною заявою про те, що Міністерство оборони країни повідомило ОДКБ про те, що вважає недоцільним проведення навчань миротворчих контингентів ОДКБ "Непорушне братство – 2023" на території країни. Представники об'єднаного штабу ОДКБ цю інформацію підтвердили.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що у Вірменії почали побоюватися за свою безпеку через ескалацію напруги на кордоні з Азербайджаном, після чого піднялися питання щодо ймовірного виходу країни зі складу ОДКБ.