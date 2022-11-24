Військовий оглядач і блогер Олександр Коваленко поділився враженнями про саміт ОДКБ, що відбувся 23 листопада:

Подивився сьогоднішні рефлексії ОДКБ.

Очевидно, організація неприховано конвульсує. Причому найголосніше ці конвульсії демонструвала ганчіркова лялька путіна з Білорусі.

Настільки істеричної промови від Лукашенка складно собі було уявити, але він її сказав і цим все було сказано.

Інші члени ОДКБ продемонстрували відторгнення і не тільки.

Прем’єр-міністр Вірменії не приховуючи демонстрував образу на ОДКБ, яка проігнорувала його звернення про допомогу під час 44 денної війни в Карабасі.

В цілому, дивним було, що він звертався по цю допомогу, розуміючи, що вона не буде йому надана, адже Карабах це не частина Вірменії. Але ця незрозуміла образа так і засіла у Пашиняні деструктивним та руйнівним черв’яком.

Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв тримався якнайкраще, будучи стороннім спостерігачем зверху, часом посміюючись над конвульсіями Лукашенка. І справді, з того, що несе мотанка путіна складно не посміятися.

Цікавою була пара Киргизстан і Таджикистан, члени ОДКБ, які постійно перебувають у нерозв’язному прикордонному конфлікті, який виникає з періодичністю кожні пів року, чому не заважає їхнє перебування в організації.

Абстрагування від усього, що відбувається, і апатія. Я б саме так назвав ставлення цієї пари до того, що відбувається навколо них. Очевидно, що ОДКБ для Киргизстану та Таджикистану це пройдений етап.

ОДКБ тріщить. Хоча ні. Вона не тріщить, вона тріснула. І не здивуюся, що якщо наступна подібна зустріч і відбудеться, то на ній буде зовсім інший, трохи менший склад. Знов-таки — ЯКЩО.

Джерело: телеграм-канал Олександра Коваленка