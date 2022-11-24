Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко поделился впечатлениями о прошедшем 23 ноября саммите ОДКБ:

Посмотрел сегодняшние рефлексии ОДКБ.

Очевидно, организация нескрываемо конвульсирует. Причём громче всех эти конвульсии демонстрировала тряпичная кукла путина из Беларуси.

Настолько истеричной речи от Лукашенко сложно себе было представить, но он её произнёс и этим всё было сказано.

Остальные же члены ОДКБ продемонстрировали отторжение и не только.

Премьер-министр Армении не скрываемо демонстрировал обиду на ОДКБ, которая проигнорировала его обращения о помощи в ходе 44 дневной войны в Карабахе.

В целом, странным было, что он обращался за этой помощью, понимая, что она не будет ему предоставлена, ведь Карабах это не часть Армении. Но эта невразумительная обида так и засела в Пашиняне деструктивным и разрушительным червём.

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев держался наилучшим образом, будучи сторонним наблюдателем сверху, временами посмеиваясь над конвульсиями Лукашенко. И вправду, над тем, что несёт мотанка путина сложно не посмеяться.

Интересна была пара Кыргызстан и Таджикистан, члены ОДКБ постоянно находящиеся в неразрешимом пограничном конфликте, который возникает с периодичностью каждые полгода, чему не мешает их нахождение в организации.

Абстрагирование от всего происходящего и апатия. Я бы именно так назвал отношение этой пары к происходящему вокруг них. Очевидно, что ОДКБ для Кыргызстана и Таджикистана это пройденный этап.

ОДКБ трещит. Хотя нет. Она не трещит, она треснула. И не удивлюсь, если следующая подобная встреча и состоится, то на ней будет присутствовать совсем другой, несколько меньший состав. Опять-таки — ЕСЛИ.

Источник: телеграм-канал Александра Коваленко