Премьер Армении устроил демарш на саммите ОДКБ и отказался подписывать ключевой документ

Участники саммита ОДКБ в Ереване не смогли согласовать два пункта итоговой резолюции

Премьер Армении Никол Пашинян во время саммита ОДКБ отказался подписывать итоговую резолюцию и вновь раскритиковал организацию за то, что она не может выполнить свои союзные обязательства.

Как сообщает "Радио Азатутюн", критика премьера страны вызвана тем, что в ОДКБ уделили недостаточно внимания документам по оказанию помощи Армении на фоне напряжения Азербайджаном.

"Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении", — сказал он.

По его словам, это противоречит букве и духу основных документов ОДКБ, а потому он не может подписать итоговую резолюцию в том виде, в котором она была представлена.

Тем временем белорусский диктатор александр лукашенко рассказал, что Армения предложила две правки в итоговый документ, однако члены организации не стали "углубляться в них".

Как сообщалось ранее, 13 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия. В Ереване обвинили Баку в применении тяжелой артиллерии непосредственно против территории Армении, а в Азербайджане отметили, что этому предшествовала масштабная провокация.

14 сентября Пашинян официально обратился к ОДКБ за помощью, однако какой-либо помощи от организации Армения не получила.

После этого по стране прокатилась волна протестов. Люди потребовали выхода из ОДКБ и критиковали россию, как лидера организации.