Прем’єр Вірменії влаштував демарш на саміті ОДКБ та відмовився підписувати ключовий документ

Учасники саміту ОДКБ у Єревані не змогли погодити два пункти підсумкової резолюції

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян під час саміту ОДКБ відмовився підписувати підсумкову резолюцію та знову розкритикував організацію за те, що вона не може виконати своїх союзних зобов’язань.

Як повідомляє "Радіо Азатутюн", критика прем’єра країни викликана тим, що в ОДКБ приділили недостатньо уваги документам щодо надання допомоги Вірменії на тлі напруження Азербайджаном.

"Відсутність з боку ОДКБ чіткої політичної оцінки ситуації та неприйняття вищезгаданого рішення може означати не лише відмову ОДКБ від союзницьких зобов’язань, а й інтерпретуватися Азербайджаном як зелене світло з боку ОДКБ для подальшої агресії проти Вірменії", — сказав він.

За його словами, це суперечить букві та духу основних документів ОДКБ, а тому він не може підписати підсумкову резолюцію у тому вигляді, в якому її було представлено.

Тим часом білоруський диктатор олександр лукашенко розповів, що Вірменія запропонувала дві правки в підсумковий документ, проте члени організації не стали "заглиблюватися в них".

Як повідомлялося раніше, 13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнули бойові дії. У Єревані звинуватили Баку у застосуванні важкої артилерії безпосередньо проти території Вірменії, а в Азербайджані зазначили, що передувала масштабна провокація.

14 вересня Пашинян офіційно звернувся до ОДКБ по допомогу, проте жодної допомоги від організації Вірменія не отримала.

Після цього країною прокотилася хвиля протестів. Люди вимагали виходу з ОДКБ та критикували росію як лідера організації.