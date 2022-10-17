Від путіна відвертається найближче оточення: що буде, коли диктатора скинуть

Опозиціонери путіна коментують його ситуацію

Поразки рф у війні проти України значно змінили настрої в оточенні володимира путіна. Критики щодня стає більше, а президент росії побоюється усунення та фізичних замахів. Політичні опоненти російського диктатора припускають, що найближчим часом його очікує відставка.

Російський опозиціонер вважає, що у путіна "поїхав дах" через Україну

Опозиційний політик Геннадій Гудков сказав, що диктатор з'їхав з глузду через свої імперіалістичні ідеї. Таку думку він висловив в інтерв’ю каналу "Гроші".

"У Путіна явно повністю поїхав дах на Україні. На цьому він "чокнувся"… Це сталося у 2014 році. До 2014-го року він палав ідеєю створення нової Російської імперії, включаючи Україну, Білорусь, Казахстан, а там, можливо, приєдналися б до них Грузія та Вірменія від безвиході, як він вважав", – каже Гудков.

Опозиціонер додав, що Путін мав домовленість з Януковичем щодо "здачі" України. Диктатор обіцяв зраднику України величезну винагороду.

"У нього була домовленість з Януковичем тільки одна, головна: "Вітя, ми тобі даємо все, а ти нам приводиш Україну до складу нової імперії". Це була єдина домовленість, там шалені гроші вкладалися", – сказав опозиціонер.

Після того, як Янукович "кинув" путіна, російський диктатор вирішив помститися та покарати Україну. Таким чином, володимир путін "забив на свою країну" та перестав розв'язувати внутрішні проблеми росії. Гудков пригадує, як путін днями й ночами сидів з всілякими вченими, конструкторами, генеральними директорами оборонного комплексу, які розповідали йому про зброю.

"Я тоді ще й не думав, що він готується до великої війни, а він готувався. Загалом я передбачав ймовірність нападу, але не підозрював, що Путін зважиться на абсолютно ідіотську дію – широкомасштабне вторгнення. Я припускав, що буде удар по півдню, в першу чергу по Маріуполю, Мелітополю і далі там скрізь до Криму, з моря і з суші. Але він зробив набагато гірше. Здійснив таку безглузду і провальну авантюру. Це ідіотизм і говорить про його випадання з реальності, його одержимості та нерозуміння, що взагалі відбувається", – заявив Гудков.

В близькому оточенні путіна є незгодні з його політикою.

За останні кілька тижнів щонайменше один член "близького кола" володимира путіна почав напряму висловлювати йому своє невдоволення щодо ведення війни в Україні. Такою інформацією поділилося видання The Washington Post, посилаючись на дані американської розвідки.

У коментарях речник кремля дмитро пєсков визнав, що серед російських лідерів були розбіжності та дебати, оскільки путін зіткнувся з такими важливими рішеннями, як мобілізація. Водночас прессекретар президента рф заявив, що розповсюдження інформації про те, що член найближчого оточення путіна "кидає виклик російському лідеру", є "абсолютною неправдою".

Генадій Гудков у тому ж інтерв’ю зазначив, що невдоволених в оточенні путіна дуже багато, але вони бояться прямо критикувати президента: "Вони розуміють, що він робить з ними та їх сім’ями. Вони розуміють, що путін позбавив їх майбутнього. Тож, мало того, що вони його ненавидять, а, навіть, із задоволенням би з ним розібралися. Втім, у переважній більшості з ким я спілкувався, поки немає такої можливості "

Сам же путін, побоюється фізичної розправи та розуміє, що наближається кінець його режиму. Він посилює свою охорону та контроль над спецслужбами.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

"Він посилює свій контроль та створює нові умови для наступальних операцій в Україні для того, щоб, з одного боку, мобілізувати росіян проти України та Заходу. З іншого боку — показати оточенню свою рішучість, що він усе ще активний, живий, боєздатний. А з третього боку — захистити себе фізично, бо зараз можуть бути й загрози фізичного характеру." — каже Маломуж.

Відставка путіна стає все більш ймовірною

На тлі поразок окупантів на фронті, на росії заговорили про можливі сценарії, якщо ситуація і надалі буде провальною. Вперше за два десятиліття опоненти російського президента вважають більш імовірним, що він піде у відставку найближчим часом.

У інтерв’ю американському виданню POLITICO російський вигнанець і відомий опозиціонер путіна Михайло Ходорковський описав два можливі сценарії, якщо війна і надалі буде провальною для путіна.

Перший сценарій: конкуруючі політичні групи об'єднаються і вимагатимуть відставки президента. У такому випадку путіна змінить прем'єр-міністр Михайло Мішустін, колишній головний директор Федеральної податкової служби. Втім, у кремлі напруга тільки збільшиться, адже тоді виникла б боротьба за те, хто його буде контролювати.

Другий сценарій: зіткнення між двома альянсами. Тобто між "партією війни" та їхніми опонентами в органах безпеки, які зараз дуже деморалізовані.

Михайло Ходорковський також вважає, що путіну буде важко пережити наслідки своєї війни. За його словами, він вважав президента рф дуже прагматичною людиною, але більше так не думає. Адже путін все більше і більше покладається на свої емоції.