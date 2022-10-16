"Краще б ти помер": суперечка матері-путіністки та сина-"націоналіста" з росії потрапила на відео

Жінка прямо побажала синові смерті через ідеологію

У Росії вплив пропаганди настільки сильний, що батьки готові проклинати своїх дітей, які не поділяють їхню позицію.

Дуже показовим відео поділився колишній поліцейський та військовослужбовець ЗСУ Денис Ярославський у своєму Фейсбуку. На кадрах видно, як жінка влаштувала розбірки із сином через його "націоналістичні" переконання. Також примітно те, що вона все це знімала на камеру, а для яких цілей залишається лише здогадуватися.

Жінка, переходячи на крик, намагалася донести до хлопця наративи російської пропаганди, і припустила, що у разі війни той би здався насамперед. На це школяр апелював, що не став би воювати за помилки політиків

При цьому, мабуть, скандал спалахнув через те, що хлопець намалював свастику, яка і розлютила жінку.

Зрештою, жінка навіть намагалася підняти руку на дитину і прямо побажала їй смерті.

"Росію і всю її тиранічну історію зненавидить їхнє ж потомство", — прокоментував запис Ярославський.

Користувачі мережі в свою чергу поділилися своїми думками про те, що відбувається, і зазначили, що хлопець тримається більш гідно в суперечці, проте запитали навіщо він намалював свастику, і що жінка далі робитиме з цим відео.

Як повідомлялося раніше, у російській Тюмені дівчину намагалися оштрафувати на велику суму за те, що вона написала крейдою на асфальті фразу "Ні в ***". Втім, у суді вона пояснила, що мала на увазі "Ні воблі", оскільки відчуває неприязнь до цього виду риб.