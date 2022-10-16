"Лучше бы ты умер": спор матери-путинистки и сына-"националиста" из россии попал на видео

Женщина прямо пожелала сыну смерти из-за идеологии

В россии влияние пропаганды настолько сильно, что родители готовы проклинать своих детей, которые не разделяют их позицию.

Весьма показательным видео поделился бывший полицейский и военнослужащий ВСУ Денис Ярославский в своем Фейсбук. На кадрах видно, как женщина устроила разборки с сыном из-за его "националистических" убеждений, примечательно то, что она все это снимала на камеру, а для каких целей остается лишь догадываться.

Женщина переходя на крик пыталась донести до парня нарративы российской пропаганды, и допустила, что в случае войны тот бы сдался в первую очередь. На это школьник апеллировал, что не стал бы воевать за ошибки политиков

При этом, по всей видимости, скандал вспыхнул из-за того, что парень нарисовал свастику, которая и привела женщину в ярость.

В конечном итоге женщина даже пыталась поднять руку на ребенка и прямо пожелала ему смерти.

"Россию и всю ее тираническую историю возненавидит их же потомство", — прокомментировал запись Ярославский.

Пользователи сети в свою очередь поделились своими мыслями о происходящем и отметили, что парень держится более достойно в споре, однако задались вопросом зачем он нарисовал свастику, и что женщина будет дальше делать с этим видео.

Как сообщалось ранее, в российской Тюмени девушку пытались оштрафовать на крупную сумму за то, что она написала мелом на асфальте фразу "Нет в***е". Впрочем, в суде она объяснила, что имела в виду "Нет вобле", так как испытывает неприязнь к этому виду рыб.