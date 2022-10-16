Музыкальный вкус подкачал: в Крыму у бизнесмена забрали машину по нелепой причине

Бизнесмен опасается, что машину могут конфисковать

В оккупированном россиянами Севастополе у местного бизнесмена забрали машину из-за наклейки с обложкой одного из релизов культовой метал группы Venom.

Как сообщает Mash, бизнесмен Петр спокойно ехал на своем Infiniti QX56 и был остановлен полицейскими на Брестской улице. Наклейка очень не понравилась силовикам, поскольку они приняли ее за символику полка "Азов".

Заверения бизнесмена о том, что он просто любит музыку потяжелее, а также, что эта обложка никакого отношения к Украине не имеет, на полицейских впечатления не произвели. Они просто вызвали эвакуатор и отправили внедорожник на штрафплощадку.

Теперь мужчина ожидает завершения проверок по статье 20.3 КоАП рф(публичное демонстрирование нацистской, экстремистской и прочей запрещённой символики), и всерьез опасается, что его машину могут изъять.

Та самая обложка

Как сообщалось ранее, в российской Тюмени девушку пытались оштрафовать на крупную сумму за то, что она написала мелом на асфальте фразу "Нет в***е". Впрочем, в суде она объяснила, что имела в виду "Нет вобле", так как испытывает неприязнь к этому виду рыб.