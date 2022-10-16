Музичний смак підкачав: у Криму у бізнесмена забрали машину з безглуздої причини

Бізнесмен побоюється, що машину можуть конфіскувати

В окупованому росіянами Севастополі у місцевого бізнесмена забрали машину через наклейку з обкладинкою одного з релізів культового металу групи Venom.

Як повідомляє Mash, бізнесмен Петро спокійно їхав на своєму Infiniti QX56 і був зупинений поліцейськими на Брестській вулиці. Наклейка дуже не сподобалася силовикам, оскільки вони сприйняли її за символіку полку "Азов".

Запевнення бізнесмена про те, що він просто любить важчу музику, а також, що ця обкладинка ніякого відношення до України не має, на поліцейських враження не справили. Вони просто викликали евакуатор та відправили позашляховик на штрафмайданчик.

Тепер чоловік очікує завершення перевірок за статтею 20.3 КоАП рф (публічне демонстрування нацистської, екстремістської та іншої забороненої символіки), і серйозно побоюється, що його машину можуть вилучити.

Та сама обкладинка

Як повідомлялося раніше, у російській Тюмені дівчину намагалися оштрафувати на велику суму за те, що вона написала крейдою на асфальті фразу "Ні в ***і". Втім, у суді вона пояснила, що мала на увазі "Ні воблі", оскільки відчуває неприязнь до цього виду риб.