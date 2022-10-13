Росіянка спромоглася довести свою невинність

У російській Тюмені суд прийняв рішення закрити адміністративну справу стосовно дівчини, котра у вересні крейдою написала на асфальті однієї з центральних площ міста фразу "Нет в***е".

Як пишуть російські ЗМІ, під час слідства жительці міста інкримінували дискредитацію збройних сил російської федерації. За скоєне підозрюваній загрожував досить великий штраф у сумі від 30 до 50 тисяч рублів. Проте дівчині все ж вдалося довести свою невинність.

Під час судового засідання молода жінка на ім'я Аліса заявила, що, коли писала на асфальті посеред центральної площі "Єдності та злагоди" фразу "Нет в***е", мала на увазі "нет вобле", адже нібито має неприязнь до такого виду риб.

У підсумку, тюменський суд вирішив, що відповідних доказів підозрюваної йому достатньо, та визнав дівчину невинною. Крейду синього кольору, котрою було здійснено напис, їй повернули.

"Провадження у справі про адміністративне правопорушення (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП рф) було припинено.", — йдеться в тексті матеріалів суду.

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