Россиянка смогла доказать свою невинность

В российской Тюмени суд принял решение закрыть административное дело в отношении девушки, которая в сентябре мелом написала на асфальте одной из центральных площадей города фразу "Нет в***е".

Как пишут российские СМИ, в ходе следствия жители города инкриминировали дискредитацию вооруженных сил российской федерации. За совершенное подозреваемой грозил достаточно крупный штраф в сумме от 30 до 50 тысяч рублей. Однако девушке все же удалось доказать свою невиновность.

Во время судебного заседания молодая женщина по имени Алиса заявила, что, когда писала на асфальте посреди центральной площади "Единства и согласия" фразу "Нет в***е", имела в виду "нет вобле", ведь якобы испытывает неприязнь к такому виду рыб.

В итоге тюменский суд решил, что соответствующих доказательств подозреваемой ему достаточно и признал девушку невиновной. Мел синего цвета, которым была сделана надпись, ей вернули.

"Производство по делу об административном правонарушении (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП рф) было прекращено.", — говорится в тексте материалов суда.

Материалы дела

Ранее "Телеграф" сообщал, как известного киевского наркоторговца Юрия Чернецкого столичный суд отправил под стражу.