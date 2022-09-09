Суд отправил известного киевского торговца кокаином под стражу: что известно

Суд оставил возможность внесения залога

Владельцу сети барбершопов Юрию Чернецком, который попался на поставках кокаина для украинской элиты, избрали меру пресечения.

Как сообщил телеграм-канал "Великий Київ", суд в Борисполе назначил наркоторговцу ограничительную меру в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 5,98 млн грн.

Стоит напомнить, что 48-летнего Чернецкого было задержано 25 августа. Во время обысков было найдено расфасованного кокаина примерно на 5 тысяч долларов.

Кроме того, в его доме были найдены патроны, пакетики для фасовки и веса, а следствие установило, что подозреваемый регулярно сбывал наркотики в Киеве.

Вместе с тем спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец отметила, что Чернецкий не в первый раз попадается на наркоторговле, так в 2020 году против него было возбуждено аналогичное производство, но тогда он вышел под залог в 2 миллиона гривен.

Стоит отметить, что после задержания Чернецкого, его жена певица Инна Воронова объявила среди своих поклонников сбор средств на внесение залога. Примечательно, что позже она обнародовала отчеты о том, что деньги поступают достаточно быстро.