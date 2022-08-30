Военная бросила вызов жене задержанного с наркотиками Чернецкого: 4 миллиона на ВСУ!

В то время как мы спасаем страну от оккупантов, кто-то спасает наркодилера от тюрьмы.

Украинская снайперша Евгения Эмеральд с позывным Жанна д’Арк, служащая в полку специального назначения Нацполиции Украины "Сафари", объявила сбор 4 миллионов гривен на ВСУ.

Военная этим самым бросила вызов жене известного наркодилера Юрия Чернецкого Инне Вороновой, которая накануне объявила сбор 4 млн на залог за своего мужа, которого задержали с поличным с наркотиками.

"В то время, как мы спасаем страну от оккупантов, кто-то спасает наркодилера от тюрьмы, — возмущается девушка. — Больше всего удивляет, что есть люди, которые действительно перечисляют деньги за Чернецкого. Эй, может вы бы сменили приоритеты и бросили нам на пикапы, броники и тепловизоры?"

Снайперша выразила веру в украинцев и уверенность, что 4 миллиона на нужды армии будет собрано быстрее и легче, чем на выкуп мужа Вороновой и пообещала отчитаться о результатах сбора.

"У нас очень много потребностей, на которые нужны эти деньги, — отмечает военная. — На фронте критически не хватает автомобилей, экипировки, постоянно нужны средства на реабилитацию раненых, на всевозможные маскировочные сетки, прицелы и т.д. Что нам важнее: наркотики или победа?".

Реквизиты для перечисления средств (Monobank):

https://send.monobank.ua/jar/2951A7BYdZ

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