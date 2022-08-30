Вместо помощи ВСУ: украинцы собирают деньги на залог для известного наркоторговца

Пользователи соцсетей возмущены тем, что вместо помогать армии некоторые предпочитают донатить на выкуп из тюрьмы преступника

Пока разные страны Европы по очереди собирают средства на "Байрактары" для ВСУ, в Киеве решили путем краудфандинга выкупить из тюрьмы предпринимателя, блогера и артиста, который уже не в первый раз попадается полиции на торговле наркотиками. Речь идет о владельце сети барбершопов Юрии Чернецком. Полиция задержала его по подозрению в сбыте кокаина, а суд заключил под стражу и назначил залог в 4 млн грн. После этого супруга Чернецкого певица Инна Воронова объявила среди своих поклонников сбор средств.

Сообщение об этом она разместила в Instagram, пообещав, что для всех, кто задонатит на залог, они с мужем устроят концерт, который будет транслироваться онлайн. Она также отметила, что была не в курсе этой деятельности своего мужа. А потом опубликовала отчет о том, как быстро поступают деньги. На скриншоте видно, что несколько сотен, а иногда и тысячи гривен приходили на счет женщины каждые несколько минут.

На такой краудфандинг обратила внимание пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, которая опубликовала эту историю у себя в Facebook. "Думаете, на что собирают средства такими темпами? На дроны/пикапы для ВСУ помощь пострадавшим в результате войны? Это донаты на залог подозреваемому в торговле наркотиками, которого недавно задержали в центре Киева. Их цель собрать 4 млн грн", — написала она. И напомнила, что для Чернецкого нынешнее задержание за попытку сбыта наркотиков уже не первое. Ранее его уже отпускали под залог в несколько миллионов гривен.

Относительно действий Вороновой, решившей собрать деньги на выкуп мужа таким образом, Максимец подчеркнула, что к ней претензий нет. "Но люди, которые донатят. Народ, есть адекватные объяснения?", — спросила Максимец.

Несмотря на то, что Воронова в своих Instagram-странах выложила немало комментариев поддержки от своих поклонников, за пределами ее страницы пользователи соцсетей отнеслись к такому сбору менее благосклонно. Главная претензия не к самой певице, а именно к тем, кто дает деньги на залог в то время, когда защитники Украины на фронте нуждаются в помощи.

Известно, что Чернецкий был задержан в Киеве 25 августа. Во время обысков у него изъяли наркотическое вещество на сумму около 5 тысяч долларов, уже расфасованное для продажи. Кроме того, полиция нашла у него патроны, пакетики для фасовки кокаина и весы. Известно, что мужчину задерживали за то же правонарушение в 2020 году. Но тогда он вышел под залог в 2 млн. грн. Чернецкому уже сообщили о подозрении. Ему грозит от шести до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал "Телеграф", ранее возмущение соцсетей вызвал боксер Василий Ломаченко, опубликовавший фрагмент интервью скандального священника московского патриархата. И даже после мощной критики не сдался и добавил еще один отрывок из этой же беседы.