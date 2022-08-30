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Замість допомоги ЗСУ: українці збирають гроші на заставу для відомого наркоторговця

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Юрій Чернецький та Інна Воронова Новина оновлена 30 серпня 2022, 09:35
Юрій Чернецький та Інна Воронова

Користувачі соцмереж обурені тим, що, замість допомагати армії, дехто воліє донатити на викуп з тюрми злочинця

Поки різні країни Європи по черзі збирають кошти на "Байрактари" для ЗСУ, в Києві вирішили шляхом краудфандингу викупити з тюрми підприємця, блогера і артиста, який уже не вперше попадається поліції на торгівлі наркотиками. Йдеться про власника мережі барбершопів Юрія Чернецького. Поліція затримала його за підозрою у збуті кокаїну, а суд взяв під варту і призначив заставу у 4 млн грн. Після цього дружина Чернецького співачка Інна Воронова оголосила серед своїх шанувальників збір коштів.

Повідомлення про це вона розмістила в Instagram, пообіцявши, що для всіх, хто задонатить на заставу, вони з чоловіком влаштують концерт, який до того ж транслюватиметься онлайн. Вона також зазначила, що була не в курсі цієї діяльності свого чоловіка. А згодом опублікувала звіт про те, як швидко надходять гроші. На скріншоті видно, що кілька сотень, а часом і тисячі гривень приходили на рахунок жінки кожні кілька хвилин.

На такий краудфандинг звернула увагу речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, яка опублікувала цю історію у себе в Facebook. "Гадаєте, на що збирають кошти такими темпами? На дрони/пікапи для ЗСУ, допомога постраждалим внаслідок війни? Це донати на заставу підозрюваному у торгівлі наркотиками, якого нещодавно затримали у центрі Києва. Їхня мета зібрати 4 млн грн", — написала вона. І нагадала, що для Чернецького нинішнє затримання за спробу збуту наркотиків уже не перше. Раніше його вже відпускали під заставу у декілька мільйонів гривень.

Щодо дій Воронової, яка вирішила зібрати гроші на викуп чоловіка таким чином, Максимець наголосила, що до неї претензій нема. "Але ж люди, які донатять. Народе, є адекватні пояснення?", — спитала Максимець.

Попри те, що Воронова у своїх Instagram-сторіс виклала чимало коментарів підтримки від своїх прихильників, за межами її сторінки користувачі соцмереж поставились до такого збору менш прихильно. Головна претензія не до самої співачки, а саме до тих, хто дає гроші на заставу у час, коли оборонці України на фронті потребують допомоги.

Відомо, що Чернецького затримали у Києві 25 серпня. Під час обшуків у нього вилучили наркотичної речовини на суму близько 5 тисяч доларів, уже розфасований для продажу. Окрім того, поліція знайшла у нього патрони, пакетики для фасування кокаїну та ваги. Відомо, що чоловіка затримували за те ж правопорушення у 2020 році. Але тоді він вийшов під заставу у 2 млн грн. Чернецькому вже повідомили про підозру. Йому загрожує від шести до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв "Телеграф", раніше обурення соцмереж викликав боксер Василь Ломаченко, який опублікував фрагмент інтерв’ю скандального священника московського патріархату. І навіть після потужної критики не здався і додав ще один уривок з цієї ж бесіди.

Теги:
#Збір коштів #Застава #Реакція мережі