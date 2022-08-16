Ще одна країна запустила збір коштів на "Байрактар" для ЗСУ

Латвійці хочуть за допомогою український військових передати і свій полум'яний привіт російським окупантам

Дарувати Збройним Силам України безпілотники "Байрактар" стає доброю традицією в Європі. І поки у москві нервуються через новини про майбутній запуск виробництва цих дронів на українській землі, про збір коштів на "залізну пташку" оголосила Латвія.

Відповідна кампанія стартувала на латвійському сайті Ziedot.lv. Як заявив один із організаторів акції Ральф Ейланд, таким чином мешканці країни мають можливість продемонструвати свою підтримку Україні у поточній війні. "А також руками українців передати привіт російським окупантам", — додає він. Одним із організаторів акції виступає Міністерство оборони Латвійської Республіки, через яке відбудеться закупівля "Байрактара" в Туреччині.

Зробити пожертву можна безпосередньо через сайт, обравши суму від 5 євро, або зателефонувавши на спеціальний номер телефону. Проект стартував вранці 16 серпня, і на момент написання замітки латвійці уже зібрали 100 тисяч євро із необхідних 5 мільйонів.

Організатори акції наголошують, що вони – не перші, хто дарують Україні "Байрактар". Подібні акції уже відбулися у Литві, Польщі, Норвегії та Канаді. Проте латвійці раді будуть долучитись до когорти тих, хто таким чином допомагає ЗСУ.

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Як повідомляв "Телеграф", Литва, яка запустила фандрейзингову кампанію на закупівлю "Байрактара" для України першою, отримала його від виробника безкоштовно, а зібрані гроші направила на боєприпаси для нього та інше необхідне спорядження. Так само у подарунок отримали дрон і поляки. Окремо збір на три "Байрактари" провів в Україні благодійний фонд Сергія Притули. Необхідну суму українці зібрали за три дні, переказавши коштів аж на чотири бойових машини. І тут турецька компанія Baykar Makina вирішила передати їх ЗСУ безкоштовно. А доля коштів, зібраних українцями, все ще вирішується між фондом Притули і військовим керівництвом України.