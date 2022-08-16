Еще одна страна запустила сбор средств на "Байрактар" для ВСУ

Латвийцы хотят с помощью украинских военных передать и свой пламенный привет российским оккупантам

Дарить Вооруженным Силам Украины беспилотники "Байрактар" становится доброй традицией в Европе. И пока в Москве нервничают из-за новостей о предстоящем запуске производства этих дронов на украинской земле, о сборе средств на "железную птицу" объявила Латвия.

Соответствующая кампания стартовала на латвийском сайте Ziedot.lv. Как заявил один из организаторов акции Ральф Эйланд, таким образом жители страны могут продемонстрировать свою поддержку Украине в текущей войне. "А также руками украинцев передать привет российским оккупантам", — добавляет он. Одним из организаторов акции выступает Министерство обороны Латвийской Республики, через которое состоится закупка "Байрактара" в Турции.

Сделать пожертвование можно непосредственно через сайт, выбрав сумму от 5 евро или позвонив по специальному номеру телефона. Проект стартовал утром 16 августа, и к моменту написания заметки латвийцы уже собрали более 100 тысяч евро из необходимых 5 миллионов.

Организаторы акции подчеркивают, что они не первые, кто дарит Украине "Байрактар". Подобные акции уже прошли в Литве, Польше, Норвегии и Канаде. Однако латвийцы рады будут присоединиться к когорте тех, кто таким образом помогает ВСУ.

Читайте также: Категория Мир Турция ответила путину по поводу "Байрактаров" для россии Турецкий оборонпром не рассматривает вопрос сотрудничества с россиянами на этом поприще

Как сообщал "Телеграф", Литва, запустившая фандрейзинговую кампанию на закупку "Байрактара" для Украины первой, получила его от производителя бесплатно, а собранные деньги направила на боеприпасы для него и другое необходимое снаряжение. Так же в подарок получили дрон и поляки. Отдельно сбор на три "Байрактара" провел в Украине благотворительный фонд Сергея Притулы. Необходимую сумму украинцы собрали за три дня, переведя средства на четыре боевых машины. И здесь турецкая компания Baykar Makina решила передать их ВСУ бесплатно. Судьба же средств, собранных украинцами, все еще решается между фондом Притулы и военным руководством Украины.