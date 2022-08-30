Військова кинула виклик жінці затриманого з наркотиками Чернецького: 4 мільйони на ЗСУ!

У той час, як ми рятуємо країну від окупантів, хтось рятує наркодилера від тюрми

Українська снайперка Євгенія Емеральд з позивним Жанна д’Арк, яка служить в полку спеціального призначення Нацполіції України "Сафарі", оголосила збір 4 мільйонів гривень на ЗСУ.

Військова цим самим кинула виклик дружині відомого наркодилера Юрія Чернецького Інні Вороновій, яка напередодні оголосила збір 4 млн на заставу за свого чоловіка, якого затримали на гарячому з наркотиками.

"У той час, як ми рятуємо країну від окупантів, хтось рятує наркодилера від тюрми, — обурюється дівчина. – Більше за все дивує, що є люди, які справді перераховують гроші за Чернецького. Гей, може б ви змінили пріоритети та докинули нам на пікапи, броніки та тепловізори?"

Снайперка висловила віру в українців і впевненість, що 4 мільйони на потреби армії буде зібрано швидше й легше, ніж на викуп чоловіка Воронової і пообіцяла відзвітувати про результати збору.

"У нас дуже багато потреб, на які потрібні ці гроші, — зазначає військова. — На фронті критично не вистачає автівок, екіпірування, постійно треба кошти на реабілітацію поранених, на усілякі маскувальні сітки, приціли і т.д. Що нам важливіше: наркотики чи перемога?".

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