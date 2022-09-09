Суд відправив відомого київського торговця кокаїном під варту: що відомо

Суд залишив можливість внесення застави

Власнику мережі барбершопів Юрію Чернецькому, який попався на постачанні кокаїну для української еліти, обрали запобіжний захід.

Як повідомив телеграм-канал "Великий Київ", суд у Борисполі призначив наркоторговцю обмежувальний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 5,98 млн грн.

Варто нагадати, що 48-річного Чернецького було затримано 25 серпня. Під час обшуків було знайдено розфасованого кокаїну приблизно на 5 тисяч доларів.

Крім того, у його будинку було знайдено патрони, пакетики для фасування та ваги, а слідство встановило, що підозрюваний регулярно збував наркотики у Києві.

Водночас речник столичної прокуратури Надія Максимець зазначила, що Чернецький не вперше трапляється на наркоторгівлі, так у 2020 році проти нього було порушено аналогічне виробництво, але тоді він вийшов під заставу у 2 мільйони гривень.

Варто зазначити, що після затримання Чернецького його дружина співачка Інна Воронова оголосила серед своїх шанувальників збір коштів на внесення застави. Примітно, що пізніше вона оприлюднила звіти про те, що гроші надходять досить швидко.