От путина отворачивается ближайшее окружение: что будет, когда диктатора свергнут

Оппозиционеры путина комментируют его ситуацию

Поражения россии в войне против Украины значительно изменили настроения в окружении владимира путина. Критики каждый день становится больше, а президент россии опасается устранения и физических покушений. Политические оппоненты российского диктатора предполагают, что в ближайшее время его ждет отставка.

Российский оппозиционер считает, что у путина "поехала крыша" через Украину

Оппозиционный политик Геннадий Гудков сказал, что диктатор сошел с ума из-за своих империалистических идей. Такое мнение он высказал в интервью каналу "Деньги".

"У путина явно полностью поехала крыша на Украине. На этом он "чокнулся"... Это произошло в 2014 году. К 2014-му году он пылал идеей создания новой Российской империи, включая Украину, Беларусь, Казахстан, а там, возможно, присоединились бы к ним Грузия и Армения от безвыходности, как он считал", – говорит Гудков.

Оппозиционер добавил, что у Путина была договоренность с Януковичем относительно "сдачи" Украины. Диктатор обещал предателю Украины огромное вознаграждение.

"У него была договоренность с Януковичем только одна, главная: "Витя, мы тебе даем все, а ты нам приводишь Украину в состав новой империи". Это была единственная договоренность, там сумасшедшие деньги вкладывались", – сказал оппозиционер.

После того как Янукович "кинул" путина, российский диктатор решил отомстить и наказать Украину. Таким образом, владимир путин "забил на свою страну" и перестал решать внутренние проблемы россии. Гудков вспоминает, как пути днями и ночами сидел со всевозможными учеными, конструкторами, генеральными директорами оборонного комплекса, которые рассказывали ему об оружии.

"Я тогда еще и не думал, что он готовится к великой войне, а он готовился. В общем, я предполагал вероятность нападения, но не подозревал, что путин решится на абсолютно идиотское действие - широкомасштабное вторжение. Я предполагал, что будет удар по югу, в первую очередь по Мариуполю, Мелитополю и дальше там везде в Крым, с моря и с суши. Но он сделал гораздо хуже, совершил такую бессмысленную и провальную авантюру, это идиотизм и говорит о его выпадении из реальности, одержимости и непонимании, что вообще происходит. ", – заявил Гудков.

В близком окружении путина не согласны с его политикой.

За последние несколько недель по меньшей мере один член "близкого круга" владимира путина начал напрямую выражать ему свое недовольство ведением войны в Украине. Такой информацией поделилось издание The Washington Post, ссылаясь на данные американской разведки.

В комментариях спикер кремля дмитрий песков признал, что среди российских лидеров были разногласия и дебаты, поскольку путин столкнулся с такими важными решениями как мобилизация. В то же время пресс-секретарь президента рф заявил, что распространение информации о том, что член ближайшего окружения путина "бросает вызов российскому лидеру", является "абсолютной ложью".

Геннадий Гудков в том же интервью отметил, что недовольных в окружении путина очень много, но они боятся прямо критиковать президента: "Они понимают, что он делает с ними и их семьями. Они понимают, что путин лишил их будущего, мало того, что они его ненавидят, а даже с удовольствием бы с ним разобрались. Впрочем, у подавляющего большинства с кем я общался, пока нет такой возможности"

Сам же путин опасается физической расправы и понимает, что близится конец его режима. Он ужесточает свою охрану и контроль над спецслужбами.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

"Он усиливает свой контроль и создает новые условия для наступательных операций в Украине для того, чтобы, с одной стороны, мобилизовать россиян против Украины и Запада. С другой стороны, показать окружению свою решимость, что он все еще активен, жив, боеспособен. А с третьей стороны — защитить себя физически, потому что сейчас могут быть и угрозы физического характера." – говорит Маломуж.

Отставка путина становится все более вероятной

На фоне поражений оккупантов на фронте, на россии заговорили о возможных сценариях, если ситуация и дальше будет провальной. Впервые за два десятилетия оппоненты российского президента считают более вероятным, что он уйдет в отставку в ближайшее время.

В интервью американскому изданию POLITICO российский изгнанник и известный оппозиционер путина Михаил Ходорковский описал два возможных сценария, если война и дальше будет провальной для путина.

Первый сценарий: конкурирующие политические группы объединятся и потребуют отставки президента. В таком случае путина сменит премьер-министр Михаил Мишустин, бывший главный директор Федеральной налоговой службы. Впрочем, в кремле напряжение только увеличится, тогда возникла бы борьба за то, кто его будет контролировать.

Второй сценарий: столкновение между двумя альянсами. То есть между "партией войны" и их оппонентами в органах безопасности, которые сейчас очень деморализованы.

Михаил Ходорковский также считает, что путину будет трудно пережить последствия своей войны. По его словам, он считал президента россии очень прагматичным человеком, но больше так не думает. Ведь путин все больше и больше полагается на свои эмоции.