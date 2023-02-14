Уже не "братья": Армения снова демонстративно пнула кремль

Страна считает нецелесообразным проведение тренировок на своих территориях

Армения, ранее заявившая, что считает нецелесообразным проведение у себя учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), категорически отказалась от тренировок "Нерушимого братства" на своих территориях. Теперь ОДКБ будут учиться в Кыргызстане.

Как пишут "риа новости", об этом во вторник, 14 февраля, во время прессбрифинга в Москве заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. По его словам, во время совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство" будут отрабатывать задачи постконфликтов, будут регулировать кризисные зоны, проводить миротворческую операцию с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

"На завершающем этапе на территории Кыргызской Республики планируется проведение совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство", - сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никола Пашинян выступил с официальным заявлением о том, что Министерство обороны страны сообщило ОДКБ о том, что считает нецелесообразным проведение учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство — 2023" на территории страны. Представители объединенного штаба ОДКБ подтвердили эту информацию.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в Армении начали опасаться за свою безопасность из-за эскалации напряжения на границе с Азербайджаном, после чего поднялись вопросы вероятного выхода страны из состава ОДКБ.