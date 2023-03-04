Помогает ли Армения обходить санкции против рф: Пашиняну и Шольцу поставили неудобный вопрос

Журналисты отметили, что объем экспорта из Армении в россию растет

В Армении отрицают, что помогают россии обходить санкции, которые были введены Европейским союзом в ответ на вторжение в Украину.

Как сообщает Urdupoint, такие заявления прозвучали во время брифинга для журналистов после встречи канцлера Германии Олафа Шольца с премьером Армении Николом Пашиняном.

В частности журналисты укали на то, что после введения санкций торговый оборот между ЕС и россией снизился, однако увеличился экспорт из Европы в Армению и из Армении в россию.

В ответ на это Шольц отметил, что он с Пашиняном обсуждали этот вопрос.

"Для нас важно не только смотреть на экономические данные и описывать взаимосвязи, но также видеть можем ли мы быть уверенными в том, что наши экономические санкции не обходятся. Это то, чего мы требуем. Мы надеемся, что наши правила уважаются", — сказал он.

В свою очередь Пашинян добавил, что его страна пытается наладить отношения с ЕС, а потому не заинтересована в действиях, которые этому могут навредить.

"Это не более чем слухи, на самом деле все наоборот", — сказал он.

Вместе с тем, премьер Армении добавил, что правительство будет следить за тем, чтобы представители частного бизнеса не предпринимали действий, которые могут повредить отношения с партнерами.

Как известно за 2022 год экспорт из Германии в Армению вырос со 178 млн евро в 2021 году до 505 млн евро в 2022 году. Экспорт из ЕС вырос с 753 млн евро в 2021 году до 1,3 млрд евро в 2022 году.

Экспорт из Армении в россию в 2022 году вырос почти втрое – с $841 млн до $2 млрд 411 млн. В частности благодаря реэкспорту, однако представители правительства заверяют, что санкционные товары в россию не перепродаются.

Напомним, отношения россии и Армении ухудшились после очередного обострения ситуации в Карабахе. Тогда Ереван запросил помощь у ОДКБ, однако не получил ее.

После этого по стране прокатилась волна протестов, а Пашинян сделал ряд неприятных для россии и ОДКБ заявлений.