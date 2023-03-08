Невзирая на позицию кремля: Зеленский и генсек ООН высказались по зерновой сделке

В россии намекнули, что могут не согласиться на продление зерновой сделки, но Украина и ООН пришли к единомк мнению

Генсек ООН Антониу Гутерреш 8 марта прибыл в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским они обсудили зерновую сделку и сошлись на мнении, что ее необходимо продлить, несмотря на обратные заявления в россии.

Об этом они договорились во время встречи в Киеве, передает Укринформ. Генсек ООН и президент Украины решили, что продление Черноморской зерновой инициативы после 18 марта крайне необходимо для всего мира.

Владимир Зеленский подчеркнул, что важно продолжать работать над гуманитарной инициативой "Зерно из Украины". В ее рамках уже привлечено почти 200 млн долларов США и отправлено более 140 тыс. тонн украинского зерна в Европу, Кению, Эфиопию, Сомали и другие страны, страдающие от голода.

"Я хочу подчеркнуть исключительную важность продления "Черноморской зерновой инициативы" 18 марта и работы над созданием условий для максимального использования инфраструктуры для экспорта через Черное море", — сказал Гутерреш на брифинге в Киеве.

Глава украинского государства добавил, что рад в третий раз с начала войны видеть в Киев генсека ООН. Эта встреча необходима для урегулирования вопросов мира.

"Очень важно, что именно в Киеве мы говорим о том, как вернуть мир и международную безопасность, полную силу Уставу ООН – тем нормам, которые все равно важны для всех народов на земле", — подчеркнул Зеленский.

В начале марта в москве заявляли, что могут не подписать продление зерновой сделки из-за того, что российская сельхозпродукция не может нормально транспортироваться из-за санкций на морские перевозки. Власти рф пытаются использовать зерновую сделку в качестве рычага давления на Запад в вопросе снятия санкций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что белорусы готовы согласиться на транзит украинского зерна в порты стран Балтии даже без предварительных условий. Однако взамен на это Минску должны позволить также отправлять и свои товары.