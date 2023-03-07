В Киев едет Генсек ООН: названа дата и главная тема визита

Главной темой встречи с Владимиром Зеленским станет зерновое соглашение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш запланировал визит в Украину. Во вторник и среду, 7–8 марта, он прибудет в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на пресс-секретаря генсека ООН. С начала войны в Украине это будет его третий визит в нашу страну.

Одной из тем разговоров с украинским президентом станет зерновое соглашение, которое действует с лета 2022 года. Сейчас Антониу Гутерреш находится в Польше, откуда намерен приехать в Киев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США обвинили Антониу Гутерриша в том, что он поддался российским угрозам и не отправил официальных лиц в Украину для должного расследования поставок иранских дронов россии.