В Бундестаге призывают приложить усилия и лишить РФ места в Совбезе ООН

Россия, как постоянный член Совете Безопасности ООН, несет ответственность за охрану и обеспечение международного правопорядка, который РФ подрывает собственной войной против Украины и своей агрессивной политикой. Необходимо усилить давление на РФ и попытаться лишить Россию места постоянного члена Совбеза ООН.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от ХДС/ХСС, член комитета по иностранным отношениям Родерих Кизеветтер.

"Логика Запада (в том что РФ остается членом ООН – ред.) состоит в том, что согласно международному праву Россия, как правопреемник Советского Союза и основной актор военной и геополитической силы, является членом организации. Более того, на сегодняшний день существует консенсус в отношении того, что Россия как ядерная держава является постоянным членом Совета Безопасности. Такой подход основан на вере в то, что сдерживание отдельных государств и международное сосуществование государств лучше всего достичь, когда особенно трудные государства становятся частью этого международного порядка, основанного на правилах (…) На мой взгляд, в случае с Россией в этом и состоит проблема, потому что РФ подрывает именно этот основанный на правилах международный порядок, который она должна охранять. Скорее, Россия злоупотребляет правилами и структурами (ООН – ред.) в своих собственных целях, злоупотребляет правом вето, которое она имеет через постоянное место в Совете Безопасности, для прикрытия военных преступлений и подрыва международного правопорядка, основанный на нормах", — заявил политик.

"На мой взгляд, ООН должна отреагировать на эту ситуацию не только приостановкой членства РФ в Совете по правам человека; скорее, под сомнение следует поставить постоянное место в Совете Безопасности ООН. В целом ООН необходимо модернизировать, а ее структуры сделать более эффективными и защищенными от таких злоупотреблений", — отметил парламентарий.

"Хотя я думаю, что добиться успеха довольно нереально, давление на Россию также следует усилить, пытаясь лишить ее места постоянного члена Совета Безопасности. В этом отношении я могу поддержать лишение России места в Совбезе. Я просто боюсь, что это не будет успешным", — подытожил Родерих Кизеветтер.

Напомним, ранее также Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил о том, что необходимо разработать механизм приостановки членства РФ в Совете Безопасности ООН, поскольку она нарушает международное право.