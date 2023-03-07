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До Києва їде Генсек ООН: названо дату та головну тему візиту

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Генсек ООН Антоніу Гутерреш Новина оновлена 07 березня 2023, 16:11
Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Фото facebook.com/unitednations

Головною темою зустрічі з Володимиром Зеленським стане зернова угода

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запланував візит до України. У вівторок та середу, 7–8 березня, він прибуде до Києва, де зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde з посиланням на речника Генсека ООН. З початку війни в Україні це буде його третій візит до нашої країни.

Однією з тем розмов із українським президентом стане зернова угода, яка діє з літа 2022 року. Наразі Антоніу Гутерреш перебуває у Польщі, звідки має намір приїхати до Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що США звинуватили Гутерреша, що він піддався російським погрозам і не відправив офіційних осіб до України для належного розслідування постачання іранських дронів росії.

Теги:
#Київ #Генсек ООН #Візит #Антоніу Гутерреш #Володимир Зеленський