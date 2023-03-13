Завершилися переговори ООН із росією щодо зернової угоди — озвучено перші підсумки

Зернова угода може бути продовжена на 60 днів

Сьогодні 13 березня в Женеві пройшли переговори між росією та ООН щодо продовження Зернової угоди, термін якої закінчується 18 березня. Підсумком стало те, що росія не заперечує її продовження, проте з певними нюансами.

Про це пишуть рос-ЗМІ, посилаючись на заяву заступника глави МЗС росії Сергія Вершиніна.

Він зазначив, що росія не заперечує проти чергового продовження зернової угоди після закінчення її терміну 18 березня, але лише на 60 днів.

"Російська сторона, наголошуючи на пакетному характері запропонованих генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем стамбульських домовленостей, не заперечує проти чергового продовження чорноморської ініціативи після закінчення другого терміну 18 березня, але лише на 60 днів", — передають пропагандисти слова Вершиніна.

Він додав, що консультації в Женеві щодо зернової угоди були непростими, а подальша позиція росії визначатиметься "залежно від реального прогресу щодо нормалізації сільгоспекспорту росії".

Нагадаємо, що 8 березня в Києві побував генсек ООН Антоніу Гутеріш, який обговорив із Зеленським, у тому числі, продовження зернової угоди. Він підтримав продовження угоди та підкреслив її важливість.

Раніше москва заявляла, що її сільгосппродукція не може вільно експортуватися через санкції на морські перевезення, хоча "зернова угода", за її твердженням, спочатку мала на увазі експорт української та російської продукції "в рамках єдиного "пакету".

Варто зазначити, що на заяви росії вже відреагували і в Україні. Так, наприклад, нардеп Олексій Гончаренко, вважає, що зернова угода для рф і надалі залишатиметься предметом для шантажу. Крім того, він звернув увагу і на самі терміни, які пропонує країна-агресор.

"росія вже заявила, що хоче продовдення угоди на 60 днів. Що цікаво, це рівно стільки, скільки залишається до президентських (!) виборів в Туреччині. За моїми даними, Україна буде наполягати на продовженні на 90 днів. Але все одно, це вже не 120, як це було. росіяни знову будуть використовувати зернову угоду, як метод шантажу. Бо на фронті в них перемог немає і не буде. Залишається тільки це", — вважає Гончаренко.

Раніше ми писали, що у Туреччині змінили терміни зернової угоди.