Завершились переговоры ООН с россией по зерновой сделке - озвучены первые итоги

Зерновая сделка может быть продлена на 60 дней

Сегодня 13 марта в Женеве прошли переговоры между рф и ООН по продлению Зерновой сделки, срок которой истекает 18 марта. Итогом стало то, что россия не возражает против её продления, однако с определенными нюансами.

Об этом пишут рос-СМИ, ссылаясь на заявление заместителя главы МИД рф Сергея Вершинина.

Он отметил, что россия не возражает против очередного продления зерновой сделки после истечения ее срока 18 марта, но только на 60 дней.

"Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней", — передают пропагандисты слова Вершинина.

Он добавил, что консультации в Женеве по зерновой сделке были непростыми, а дальнейшая позиция рф будет определяться "в зависимости от реального прогресса по нормализации сельхозэкспорта россии".

Напомним, что 8 марта в Киеве побывал генсек ООН Антониу Гуттериш, обсудивший с Зеленским, в том числе, продолжение зерновой сделки. Он поддержал продление сделки и подчеркнул её важность.

При этом ранее москва заявляла, что ее сельхозпродукция не может свободно экспортироваться из-за санкций на морские перевозки, хотя "зерновая сделка", по ее утверждению, изначально подразумевала экспорт украинской и российской продукции "в рамках единого "пакета".

Стоит отметить, что на заявления россии уже отреагировали и в Украине. Так, например, нардеп Алексей Гончаренко, считает, что зерновая сделка для рф и дальше будет оставаться предметом для шантажа. Кроме того, он обратил внимание, и на сами сроки, которые предлагает страна-агрессор.

"россия уже заявила, что хочет продления соглашения на 60 дней. Что интересно, это ровно столько, сколько остается до президентских (!) выборов в Турции. По моим данным, Украина будет настаивать на продлении на 90 дней. Но все равно это уже не 120, как это было. Россияне снова будут использовать зерновую сделку, как метод шантажа. Потому что на фронте у них побед нет и не будет. Остается только это", — считает Гончаренко.

Ранее мы писали, что в Турции изменили сроки зерновой сделки.