Украина не согласна продлевать "зерновое соглашение" на российских условиях: в чем проблема

Украина не согласна с российскими условиями

Украина не согласна с условием россии о продлении "зернового соглашения" на 60 дней и настаивает на том, чтобы ее продлили на 120 дней.

Как сообщил в своем Твиттер вице-премьер Украины Александр Кубраков, этот срок заложен в изначальном соглашении, а потому позиция россии противоречит его положениям.

"Соглашение по черноморской зерновой инициативе предусматривает продление по крайней мере на 120 дней, поэтому позиция россии продлить соглашение только на 60 дней противоречит документу, который был подписан Турцией и ООН. Ожидаем официальную позицию ООН и Турции, как гарантов инициативы", — написал Кубраков.

Как сообщалось ранее, сделка была заключена летом 2022 года для беспрепятственного вывоза миллионов тонн зерна, заблокированного в украинских черноморских портах. В ноябре ее продлили на четыре месяца, то есть до марта 2023 года.

8 марта в Киев прибыл генсек ООН Антониу Гутерреш, который после переговоров с президентом Владимиром Зеленским согласился, что сделка должна быть продлена.

В россии же сообщали, что готовы продлить ее действие, но только если соблюдаться будут все положения.