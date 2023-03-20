россия выдвинула новый ультиматум - обещают сорвать зерновую сделку и назвали сроки

В москве решили сократить период очередной пролонгации "зернового соглашения"

В очередной раз россия предъявляет свои требования и условия для ее дальнейшего участия в зерновой сделке. На сей раз рф угрожает выйти из "зернового соглашения", если не будет исполнена российская часть, то есть снятие санкций с агроэкспорта рф.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА-Новости", ссылаясь на информацию Министерства иностранных дел россии.

Согласно заявлениям российского МИДа, в москве было принято решение сократить период очередной пролонгации "зернового соглашения" до 60 дней, то есть до 18 мая. Эта информация, как утверждают в россии, была официально доведена до турецкой и украинской сторон, а также ООН и возражений на этот счет не последовало. Таким образом, договоренность будет действовать еще в течение двух месяцев.

При этом в МИД не забыли пригрозить своим выходом из зерновой сделки при условии невыполнения требований россии.

"Без продвижения выполнения российской части сделки участие россии в ней будет приостановлено", — говорится в сообщении.

В то же время российский диктатор владимир путин, выступая на парламентской конференции "россия — Африка" сегодня, 20 марта, заявил, что в случае, если зерновая сделка не будет продлена, рф готова поставить Африке запланированный объем зерна бесплатно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вице-премьер Украины Александр Кубраков сообщил, что Украина не согласна, чтобы соглашение было продлено на 60 дней и настаивает, чтобы сделка была пролонгирована на 120 дней.