Украинское зерно для мира. Как россия изменила тактику после предыдущего позора

Без "палок у колеса" не обошлось — москва хочет вдвое уменьшить срок зерновой сделки

Продолжаются переговоры по зерновому соглашению, позволяющему вывозить украинское зерно через Черное море для продажи в другие страны.

Пришло время продлевать сделку и россия снова начала высказывать замечания. Легкий шантаж голодом продолжается — но в этот раз в не столь грубой форме.

Не могут договориться о времени

Черноморское зерновое соглашение истекает 18 марта, однако разногласия возникли и на этот раз.

Ранее заместитель главы МИД рф Сергей Вершинин заявил, что москва не будет возражать против продления соглашения, но лишь на 60 дней вместо 120. Мол, через 2 месяца россия оценит выполнение другого параллельного соглашения с ООН о разблокировании экспорта своей сельхозпродукции и удобрений.

13 марта официальные лица россии и ООН провели дискуссии в Женеве, где россия высказала предложение сократить срок вдвое. Это единственное замечание москвы, ко всему прочему в россии претензий нет, она принимает условия.

ООН заявила, что приняла во внимание предложение и сделает "все возможное", чтобы сохранить целостность соглашения.

После этого в минобороны Турции подтвердили информацию рф, что 13 марта было подписано продление зерновых соглашений на 60 дней. Судя по комментариям россии и Турции, Украина продление соглашения согласовала.

Но Украина выступает против. Так, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Twitter обвинил россию в нарушении договоренностей.

"Соглашение о Черноморской зерновой инициативе предусматривает продление как минимум на 120 дней, поэтому позиция россии о продлении соглашения лишь на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН", — заявил Кубраков.

Reuters со ссылкой на неназванного участвовавшего в переговорах высокопоставленного украинского чиновника также пишет, что изменение срока означает необходимость внести изменения в документ.

"Россияне поняли, что 60 дней (продолжение, — ред.) юридически невозможны, поэтому они пытаются найти выход", — сказал чиновник.

По состоянию на данный момент переговоры еще продолжаются, заявил представитель ООН, которого цитирует Sky News. Украина настаивает на продлении соглашения на 120 дней, как было ранее юридически оформлено, россия хочет продлить на 60 дней.

Однако в кремле сегодня назвали согласие россии продлить соглашение, пусть даже и на 60 дней, "жестом доброй воли". Об этом заявил спикер владимира путина дмитрий песков.

Другой источник в рф сообщил, что соглашение будет автоматически продлено, передает "ТАСС". Мол, срок не имеет значения и в случае чего россия может поднять вопрос о ее расторжении.

Зерновая сделка. Что это такое

Украина транспортирует зерно, масло и кукурузу по железной дороге, дорогам и рекам. Однако эти маршруты не справляются с таким количеством груза (речь идет о десятках миллионов тонн). Самый дешевый и самый простой способ доставки – по морю.

С началом полномасштабного вторжения россия оккупировала некоторые украинские порты, а из остальных заблокировала безопасный выход к морю.

Баржа MV Brave Commander пришвартовался в порту Йемена с мукой, вымеленной в Турции из украинского зерна (октябрь 2022)

Поэтому в июле 2022 года было заключено Черноморское или зерновое соглашение для безопасного экспорта зерна. Сторонами договора являются Украина, Турция, ООН и россия. От блокировки вывоза зерна страдала не только Украина — целью сделки является предотвращение глобального продовольственного кризиса.

Действие договора – 120 дней, поэтому его приходится продлевать. И в предыдущий раз, в ноябре, россия опозорилась на весь мир при попытке разорвать сделку.

Опозорились на весь мир. Предыдущая попытка шантажа

москва рассматривала зерновое соглашение как рычаг влияния на Украину и Запад. И 29 октября 2022 года россия объявила, что вышла из зернового соглашения в ответ на якобы атаку Украины на российский флот в Севастополе.

Заявление проигнорировали, а ООН и Турция заявили, что "расстроены решением рф", но все равно намерены продолжать экспорт даже без россии. Далее группа суден, загруженных зерном, все-таки вышла в море.

Вскоре после этого россия "передумала" и объявила о возвращении в сделку по итогам переговоров с Турцией. В москве аргументировали решение якобы получением гарантий от Украины, что Киев не будет использовать этот коридор в военных целях.