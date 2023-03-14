Українське зерно для світу. Як росія змінила тактику після попередньої ганьби

Без "палок у колеса" не обійшлося — москва хоче вдвічі зменшити строк зернової угоди

Тривають переговори щодо зернової угоди, яка дозволяє вивозити українське зерно через Чорне море для продажу в інші країни.

Прийшов час продовжувати угоду і росія знову почала висловлювати зауваження. Легкий шантаж голодом триває — але цього разу у не такій зухвалій формі.

Не можуть домовитися про час

Чорноморська зернова угода закінчується 18 березня, однак розбіжності виникли і цього разу.

Раніше заступник голови МЗС рф сергій вершинін заявив, що москва не заперечуватиме проти продовження угоди, але лише на 60 днів замість 120. Мовляв, через 2 місяці рф оцінить виконання іншої паралельної угоди з ООН про розблокування експорту своєї сільгосппродукції та добрив.

13 березня офіційні особи рф та ООН провели дискусії в Женеві, де росія висловила пропозицію скоротити термін удвічі. Це єдине зауваження москви, щодо всього іншого у рф претензій немає, вона приймає умови.

ООН заявила, що прийняла до уваги пропозицію і зробить "все можливе", щоб зберегти цілісність угоди.

Після цього у міноборони Туреччини підтвердили інформацію рф про те, 13 березня було підписано продовження зернових угод на 60 днів. Судячи з коментарів рф та Туреччини, Україна продовження угоди погодила.

Але Україна виступає проти. Так, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у Twitter звинуватив росію у порушенні домовленостей.

"Угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів, тому позиція росії про продовження угоди лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН", — заявив Кубраков.

Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого українського урядовця, який брав участь у переговорах, також пише, що зміна строку означає необхідність внести зміни в документ.

"Росіяни зрозуміли, що 60 днів (продовження, — ред.) юридично неможливі, тому вони намагаються знайти вихід", — сказав урядовець.

Станом на зараз переговори ще тривають, заявив представник ООН, якого цитує Sky News. Україна наполягає на продовженні угоди на 120 днів, як було раніше юридично оформлено, росія хоче продовжити на 60 днів.

Проте у кремлі сьогодні назвали згоду росії продовжити угоду, хай навіть і на 60 днів, "жестом доброї волі". Про це заявив спікер володимира путіна дмитро пєсков.

Інше джерело в рф повідомило, що угода буде автоматично продовжена, передає ТАСС. Мовляв, строк не має значення та у разі чого — росія може поставити питання про її розірвання.

Зернова угода. Що це таке

Україна транспортує зерно, олію та кукурудзу залізницею, дорогами та річками. Проте ці маршрути не можуть впоратися з такою кількістю вантажу (мова йде про десятки мільйонів тонн). Найдешевший і найпростіший спосіб доставки — морем.

З початком повномасштабного вторгнення росія окупувала деякі українські порти, а з решти заблокувала безпечний вихід до моря.

Баржа MV Brave Commander пришвартувався в порту Ємена з борошном, вимеленим у Туреччині з українського зерна (жовтень 2022)

Тому у липні 2022 року була укладена Чорноморська або зернова угода для безпечного експорту зерна. Сторонами договору є Україна, Туреччина, ООН та росія. Від блокування вивезення зерна страждала не лише Україна — угода має на меті запобігти глобальній продовольчій кризі.

Дія договору — 120 днів, тому його доводиться продовжувати. І попереднього разу, у листопаді, росія зганьбилася на весь світ при спробі розірвати угоду.

Зганьбилися на весь світ. Попередня спроба шантажу

москва розглядала зернову угоду як важіль впливу на Україну та Захід. І 29 жовтня 2022 росія оголосила, що вийшла з зернової угоди у відповідь на нібито атаку України на російський флот в Севастополі.

Заяву проігнорували, а ООН та Туреччина заявили, що "засмучені рішенням рф", але все одно мають намір продовжувати експорт без росії. Далі група суден, завантажених зерном, все-таки вийшла в море.

Незабаром після цього росія "передумала" і оголосила про повернення за підсумком переговорів з Туреччиною. У москві аргументували рішення нібито отриманням гарантій України про те, що Київ не використовуватиме цей коридор у військових цілях.