Война — день 390: оккупанты давят на Бахмут и укрепляют оборону Крыма

Оперативно о главном 20 марта

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится 390 дней. Оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников на пяти направлениях, однако наиболее тяжелые боевые действия продолжаются под Бахмутом. При этом аналитики отмечают, что россияне стали активнее возводить оборонительные сооружения в Крыму и на подступах к нему. На фоне этого продолжают поступать сообщения об активности партизан в тылу, которые занимаются ликвидацией коллаборантов и оккупантов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Министры иностранных дел ЕС должны 19 марта подписать план поставки боеприпасов для Украины, согласно которому ВСУ получат 1 миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев.

С данными за 17 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 387: россияне безуспешно и с потерями штурмуют позиции ВСУ на Донбассе

О происходившем 18 марта читайте в материале: Война — день 388: масштабные сражения на Донбассе и активизация боев на юге

Информация за 19 марта доступна в сводке: Война — день 389: оккупанты пытаются наступать на востоке и готовятся к новому ракетному удару