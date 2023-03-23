Укр

Враг пытается продвинуться к Авдеевке: актуальные карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
ВСУ продолжают держать фронт Новость обновлена 23 марта 2023, 06:54
ВСУ продолжают держать фронт. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Враг усиливает атаки вокруг Авдеевки

Российские войска незначительно продвинулись в южном Бахмуте, а украинские Силы обороны совершили контратаки на юго-западной и северо-западной окраинах города. Темп пришествия неприятеля может снижаться из-за отдачи приоритета пришествия на другом направлении.

Как сообщает Институт изучения войны, враг активизируется вокруг Авдеевки с целью оцепить город. Есть возможность, что это делают счетом наступления вокруг Бахмута и Угледара.

Враг продолжает атаковать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На востоке было отбито 83 атаки, сообщают в Генштабе.

Карта боевых действий в Украине 23.03
Карта боев в Украине

Восток Украины

На Лиманском направлении враг атаковал в районе Макеевки, Белогоровки и Верхнекаменского. Бои продолжаются на участке от Площанки до юга Дибровы, сильные атаки в Кременной лесах, сообщает DeepState.

Карта боев на линии Купянск – Сватово – Кременная 23.03
Карта боев на линии Купянск – Сватово – Кременная

На Бахмутском направлении враг атаковал в районе Бахмута, Богдановки, Предтечиного. Российские войска продолжают попытки продвинуться из окрестностей в центр Бахмута. Вагнеровцы достигли незначительного прогресса в южном Бахмуте. Украинские войска ведут тактические контратаки по северо-западной и юго-западной окрестностям Бахмута.

Карта боев в Бахмуте 23.03
Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг наступал в районе Новокалинового, Степного, Бердичева, Авдеевки, Ласточкиного, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы. По данным DeepState, враг мог продвинуться к западу от Новобахмутовки. Оккупанты активизировались в районе Авдеевки. Источники из России утверждают, что российские войска атакуют Авдеевку по двум направлениям: по направлению с Орловки на севере, чтобы перерезать украинские линии поставок, и с юга через Опытное. Атаки на Марьинку продолжаются уже 14 месяцев подряд.

Карта боевых действий Донецкая область 23.03
Карта боевых действий Донецкая область

Юг Украины

Украинские войска продолжают расчистку восточного (левого) берега Днепра — 20-30-километровую полосу в неустановленном месте, чтобы защитить население на западном (правом) берегу от постоянных нападений и обстрелов. Украинские военные уничтожили склад неприятеля на Кинбурнской косе. Оккупанты продолжают обстрелы Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской областей.

Линия фронта в Запорожской области 23.03
Линия фронта в Запорожской области
Линия фронта Херсонской и Николаевской области 23.03
Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Как ранее сообщал "Телеграф", темп войны ускорился — ВСУ использует больше снарядов. Но все равно этот показатель втрое, а то и в четыре раза меньше, чем у россиян.

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#Карта #Война