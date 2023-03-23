Враг пытается продвинуться к Авдеевке: актуальные карты боев в Украине

Враг усиливает атаки вокруг Авдеевки

Российские войска незначительно продвинулись в южном Бахмуте, а украинские Силы обороны совершили контратаки на юго-западной и северо-западной окраинах города. Темп пришествия неприятеля может снижаться из-за отдачи приоритета пришествия на другом направлении.

Как сообщает Институт изучения войны, враг активизируется вокруг Авдеевки с целью оцепить город. Есть возможность, что это делают счетом наступления вокруг Бахмута и Угледара.

Враг продолжает атаковать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На востоке было отбито 83 атаки, сообщают в Генштабе.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Лиманском направлении враг атаковал в районе Макеевки, Белогоровки и Верхнекаменского. Бои продолжаются на участке от Площанки до юга Дибровы, сильные атаки в Кременной лесах, сообщает DeepState.

Карта боев на линии Купянск – Сватово – Кременная

На Бахмутском направлении враг атаковал в районе Бахмута, Богдановки, Предтечиного. Российские войска продолжают попытки продвинуться из окрестностей в центр Бахмута. Вагнеровцы достигли незначительного прогресса в южном Бахмуте. Украинские войска ведут тактические контратаки по северо-западной и юго-западной окрестностям Бахмута.

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг наступал в районе Новокалинового, Степного, Бердичева, Авдеевки, Ласточкиного, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы. По данным DeepState, враг мог продвинуться к западу от Новобахмутовки. Оккупанты активизировались в районе Авдеевки. Источники из России утверждают, что российские войска атакуют Авдеевку по двум направлениям: по направлению с Орловки на севере, чтобы перерезать украинские линии поставок, и с юга через Опытное. Атаки на Марьинку продолжаются уже 14 месяцев подряд.

Карта боевых действий Донецкая область

Юг Украины

Украинские войска продолжают расчистку восточного (левого) берега Днепра — 20-30-километровую полосу в неустановленном месте, чтобы защитить население на западном (правом) берегу от постоянных нападений и обстрелов. Украинские военные уничтожили склад неприятеля на Кинбурнской косе. Оккупанты продолжают обстрелы Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской областей.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Как ранее сообщал "Телеграф", темп войны ускорился — ВСУ использует больше снарядов. Но все равно этот показатель втрое, а то и в четыре раза меньше, чем у россиян.