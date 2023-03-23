Темпы войны выросли: сколько снарядов используют ВСУ в день

Запад должен быть готовым к тому, что помогать Украине придется еще долго

Война россии против Украины переходит в более интенсивную фазу, а расход артиллерийских боеприпасов бойцами ВСУ вырос.

Как сообщает The Guardian, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что украинские военнослужащие за день могут использовать от 4 до 7 тысяч снарядов, в то время, как у россиян этот показатель может достигать 20 тысяч.

По его словам, российский диктатор владимир путин не планирует заканчивать войну, поскольку в россии наращиваются темпы военно-технического производства. При этом кремль активно ищет помощи у стран вроде Ирана и КНДР, чтобы получить больше оружия.

По словам Столтенберга, страны Запада должны быть готовыми к тому, что поддерживать Украину оружием и боеприпасами придется в течение длительного времени.

"Необходимость сохранится, потому что это война на истощение, речь идет о промышленных мощностях для поддержки", — добавил генсек НАТО.

Он отметил, что нынешний расход боеприпасов Украиной значительно превосходит их производство странами Запада.

Как сообщалось ранее, прогноз о том, что война в Украине может затянуться ранее заявлял канцлер Германии Олаф Шольц.

После этого подобный прогноз озвучил представитель Белого дома Джон Кирби.