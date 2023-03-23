Темпы войны выросли: сколько снарядов используют ВСУ в день
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Запад должен быть готовым к тому, что помогать Украине придется еще долго
Война россии против Украины переходит в более интенсивную фазу, а расход артиллерийских боеприпасов бойцами ВСУ вырос.
Как сообщает The Guardian, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что украинские военнослужащие за день могут использовать от 4 до 7 тысяч снарядов, в то время, как у россиян этот показатель может достигать 20 тысяч.
По его словам, российский диктатор владимир путин не планирует заканчивать войну, поскольку в россии наращиваются темпы военно-технического производства. При этом кремль активно ищет помощи у стран вроде Ирана и КНДР, чтобы получить больше оружия.
По словам Столтенберга, страны Запада должны быть готовыми к тому, что поддерживать Украину оружием и боеприпасами придется в течение длительного времени.
"Необходимость сохранится, потому что это война на истощение, речь идет о промышленных мощностях для поддержки", — добавил генсек НАТО.
Он отметил, что нынешний расход боеприпасов Украиной значительно превосходит их производство странами Запада.
Как сообщалось ранее, прогноз о том, что война в Украине может затянуться ранее заявлял канцлер Германии Олаф Шольц.
После этого подобный прогноз озвучил представитель Белого дома Джон Кирби.