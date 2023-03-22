Война в Украине скоро не закончится: в США прокомментировали заявления Си Цзиньпина в россии

Остановка боевых действий лишь позволит россии накопить силы для новой атаки

Визит главы компартии Китая Си Цзиньпина в россию показал, что война в Украине в ближайшее время не закончится.

Как передает Sky News, такое мнение высказал представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга.

"Мы не видели ничего из сказанного Си и путиным, что заставило бы нас поверить в то, что война в Украине скоро закончится", — сказал Кирби.

Он напомнил, что российский диктатор приветствовал "мирный план" Китая, который предусматривает немедленную остановку боевых действий. По словам представителя Белого дома такой сценарий в настоящее время мог бы привести лишь к тому, что россия восстановит свои силы и начнет новое наступление в будущем.

Кроме того, Кирби отметил, что Си Цзиньпин во время встречи заявил, что его страна предана статуту ООН, а значит должен был потребовать, чтобы путин вывел войска из Украины, как это и предусмотрено документом организации. Однако глава Китая этого не сделал.

При этом он добавил, что отношения Пекина и Москвы нельзя назвать союзом, однако обе страны хотят, чтобы "мир играл по их правилам".

Как сообщалось ранее, в конце февраля Китай обнародовал "мирный план", в котором содержался призыв прекратить боевые действия и прекратить введение односторонних санкций. Стоит отметить, что в украинском обществе он вызвал в основном критические комментарии.