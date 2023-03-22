Війна в Україні скоро не закінчиться: у США прокоментували заяви Сі Цзіньпіна в росії

Зупинка бойових дій лише дозволить росії накопичити сили для нової атаки

Візит глави компартії Китаю Сі Цзіньпіна до росії показав, що війна в Україні найближчим часом не закінчиться.

Як передає Sky News, таку думку висловив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу.

"Ми не бачили нічого зі сказаного Сі та путіним, що змусило б нас повірити в те, що війна в Україні скоро закінчиться", — сказав Кірбі.

Він нагадав, що російський диктатор привітав "мирний план" Китаю, який передбачає негайну зупинку бойових дій. За словами представника Білого дому, такий сценарій на даний час міг би призвести лише до того, що росія відновить свої сили і почне новий наступ у майбутньому.

Крім того, Кірбі зазначив, що Сі Цзіньпін під час зустрічі заявив, що його країна віддана статуту ООН, а отже, повинен був вимагати, щоб путін вивів війська з України, як це і передбачено документом організації. Однак, глава Китаю цього не зробив.

При цьому він додав, що відносини Пекіна та Москви не можна назвати союзом, проте обидві країни хочуть, щоб "світ грав за їхніми правилами".

Як повідомлялося раніше, наприкінці лютого Китай оприлюднив "мирний план", у якому містився заклик припинити бойові дії та припинити введення односторонніх санкцій. Варто зазначити, що в українському суспільстві він викликав переважно критичні коментарі.