Быстро не закончится: в Германии дали пессимистичный прогноз о войне россии в Украине

Канцлер ФРГ напомнил, что условия мира должна диктовать Украина

В Германии допускают, что война россии против Украины в ближайшее время не закончится и даже после ее завершения все не вернётся к норме сразу.

Как сообщает Радио свобода, об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц во время дискуссии, организованной газетой Rheinische Post в Дюссельдорфе.

"Мы должны готовиться к факту, что это (война, — ред.) займет длительное время", — сказал он.

Кроме того, канцлер Германии добавил, что даже после окончания войны ситуация не вернется к нормальному положению вещей сразу.

Однако он добавил, что из-за этого не стоит прекращать работу, чтобы достичь завершения войны.

Шольц также повторил, что россии нельзя давать возможность диктовать условия мира, а Украина должна иметь возможности защитить свою территориальную целостность и независимость.

Как сообщалось ранее, командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев ранее заявил, что в 2023 году основные усилия ВСУ будут направлены на сдерживание дальнейшего продвижения и недопущения захвата противником новых территорий Украины. По его словам, перед контрнаступлением необходимо как следует измотать противника и накопить собственные силы.