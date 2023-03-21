Швидко не закінчиться: у Німеччині дали песимістичний прогноз про війну росії в Україні

Канцлер ФРН нагадав, що умови миру має диктувати Україна

У Німеччині припускають, що війна росії проти України найближчим часом не закінчиться і навіть після її завершення все не повернеться до норми одразу.

Як повідомляє Радіо свобода, про це розповів канцлер ФРН Олаф Шольц під час дискусії, організованої газетою Rheinische Post у Дюссельдорфі.

"Ми маємо готуватися до факту, що це (війна, — ред.) займе тривалий час", — сказав він.

Крім того, канцлер Німеччини додав, що навіть після закінчення війни ситуація не повернеться до нормального стану речей одразу.

Однак він додав, що через це не варто припиняти роботу, щоб досягти завершення війни.

Шольц також повторив, що росії не можна давати можливість диктувати умови миру, а Україна повинна мати можливість захистити свою територіальну цілісність та незалежність.

Як повідомлялося раніше, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що у 2023 році основні зусилля ЗСУ будуть спрямовані на стримування подальшого просування та недопущення захоплення противником нових територій України. За його словами, перед контрнаступом необхідно як слід виснажити супротивника і нагромадити власні сили.